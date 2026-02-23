Fiorentina-Pisa 1-0, Kean spreca la palla del possibile raddoppio

© foto di Federico De Luca 2026
di Redazione FV

La Fiorentina dopo un periodo di gestione del possesso della palla e del ritmo della partita è tornata a farsi vedere in fase offensiva con grande pericolosità. Bel traversone dalla sinistra con il mancino di Brescianini che imbecca tutto solo in area Moise Kean. Stavolta però l'attaccante viola colpisce male il pallone e di testa spedisce la sfera sopra la traversa della porta occupata da Nicolas.