Fiorentina-Pisa 0-0, viola subito pericolosi con un destro da fuori di Ndour

Fiorentina-Pisa 0-0, viola subito pericolosi con un destro da fuori di NdourFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:41Notizie di FV
di Redazione FV

Parte forte la Fiorentina nel derby contro il Pisa. La prima conclusione nello specchio della porta è infatti della squadra di Paolo Vanoli, che con un bel destro dal limite di Ndour ha impegnato subito i guantoni di Nicolas, bravo a respingere lateralmente il tiro del centrocampista italiano.