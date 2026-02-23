Fiorentina-Pisa 0-0, viola subito pericolosi con un destro da fuori di Ndour
Parte forte la Fiorentina nel derby contro il Pisa. La prima conclusione nello specchio della porta è infatti della squadra di Paolo Vanoli, che con un bel destro dal limite di Ndour ha impegnato subito i guantoni di Nicolas, bravo a respingere lateralmente il tiro del centrocampista italiano.
