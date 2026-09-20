Fiorentina-Napoli 1-1, Vanoli cambia modulo come col Pisa: dentro Goncalves e Beto

Fiorentina-Napoli 1-1, Vanoli cambia modulo come col Pisa: dentro Goncalves e BetoFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:59Notizie di FV
di Redazione FV

Altri due cambi per Vanoli al 65'. Staffetta tra attaccanti con Pellegrino che lascia il posto a Beto, mentre Atta lascia il terreno di gioco per Goncalves. La Fiorentina passa al 4-2-3-1 col portoghese che si mette alle spalle dell'ex Udinese, Mastantuono e Njie restano gli esterni offensivi.