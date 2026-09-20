Fiorentina-Napoli 1-1, ultimo cambio di Vanoli: Pongracic per Ranieri

Fiorentina-Napoli 1-1, ultimo cambio di Vanoli: Pongracic per RanieriFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:18Notizie di FV
di Redazione FV

Ultimo cambio effettuato dalla Fiorentina. Esce dal campo uno sfinito Ranieri, al suo posto Pongracic va a mettersi al fianco di Dragusin per gli ultimi minuti di gara.