Fiorentina-Napoli 0-1, all'intervallo Vanoli mette Valdepenas per Viery

Fiorentina-Napoli 0-1, all'intervallo Vanoli mette Valdepenas per VieryFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:38Notizie di FV
di Redazione FV

Vanoli inizia il secondo tempo con un cambio. Esce all'intervallo Viery e al suo posto entra Valdepenas, non cambia altro a livello tattico con lo spagnolo che prende la fascia di competenza del brasiliano.