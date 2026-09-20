Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
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FirenzeViolaViola, dicci chi sei. Dopo la cura ricostituente l'esame Napoli per Vanoli, Atta l'ago della bilancia tatticadi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: Viery a sinistra e Ndour in mediana, davanti occhio a Beto
2 Viola, dicci chi sei. Dopo la cura ricostituente l'esame Napoli per Vanoli, Atta l'ago della bilancia tattica
3 Mastantuono e il retroscena del Corriere dello Sport: il Napoli lo aveva cercato, ora lo sfida in viola
4 Vanoli e l'eredità di Grosso: l'ex tecnico viola per La Gazzetta dello Sport lavorava già al 4-2-3-1
Copertina
Andrea GiannattasioViola, col Napoli dimostra che sei da Europa. La settimana "low profile" della Fiorentina. Il mio mea culpa: forza Vanoli al 100%
Lorenzo Di BenedettoLa ricetta di Vanoli è quella giusta: il tecnico può davvero far innamorare questo gruppo della Fiorentina. Grosso era stato scaricato dai giocatori, impossibile pensare il contrario. Napoli prova del nove: guai a dare Allegri per morto
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