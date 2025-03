Fiorentina-Juventus questo pomeriggio alle 18:00: ecco dove vederla

vedi letture

Oggi è il giorno di Fiorentina-Juventus, il match più atteso dell'anno dalla città di Firenze. Una partita che, nonostante i disagi causati nelle ultime 48 ore dal maltempo, si giocherà regolarmente con il calcio d'inizio fissato per le 18:00. Reduci dal successo in Conference League contro il Panathinaikos, i viola cercheranno di riprendere la loro corsa alle posizioni di vertice in Serie A dopo la sconfitta di Napoli di domenica scorsa. Il match sarà visibile sia su SkySport che su Dazn. Radio FirenzeViola per seguire la radiocronaca della sfida, FirenzeViola.it per la diretta testuale del match.