Fiorentina, in attesa di Pioli si pensa anche al club manager: il punto

Lavori in corso per un clamoroso ritorno, ma ancora non è fatta. Stefano Pioli ha voglia di rivedere Firenze però gli ostacoli non sono ancora superati. Le tecnicalità fiscali, l’umore degli arabi che guidano l’Al Nassr e la richiesta di una figura professionale gradita a Pioli da inserire nell’organigramma viola, sono passaggi sostanziali e delicati. Per questo la trattativa richiede tempo e pazienza visto che la scelta è caduta su un tecnico non libero, anche se ha dalla sua l'apprezzamento della tifoseria e il feeling con Firenze che ora servono come non mai.

Intanto si cerca di capire chi può essere la figura giusta cercata da Stefano Pioli come club manager. Tra le ipotesi c'è Milan Badelj, gradito alla dirigenza che lo ha portato già due volte a Firenze e capitano con Pioli nel post Astori. Ma ci sono anche nomi più esperti, ex compagni viola di Pioli, come Alberto Di Chiara.