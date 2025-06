Kean, 24 giorni per disinnescare la clausola 52 milioni che fa gola al Manchester United

Ci sono 24 giorni al primo luglio. 24 giorni in cui la dirigenza gigliata si incontrerà e parlerà con Moise Kean per inventarsi qualcosa. Poi se da qui al primo luglio non succederà niente di concreto allora per quindici giorni la clausola rescissoria da 52 milioni farà paura alla Fiorentina. Come sottolineato da La Nazione oggi in edicola, se i viola, insieme all'attaccante piemontese, non troveranno un modo per disinnescare la clausola, nelle prime due settimane di luglio la dirigenza gigliata non potrà fare niente per impedire ad una squadra che arriva al Viola Park con 52 milioni di portarsi via il classe 2000. La soluzione potrebbe essere quella di correggere quella parte del contratto che lega le parti e togliere la clausola o quantomeno alzarne la cifra fino a 70-80 milioni.

Soluzione comunque complicata perché andrebbe ridiscusso l'ingaggio e la durata del nuovo contratto di Kean. E intanto, come ovvio che sia, tante sono le squadre che guardano interessate, su tutte il Manchester United.