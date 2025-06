Questa sera al Franchi la festa della Curva Fiesole, alle 16:00 l'apertura dei cancelli

Oggi è il giorno della festa della Curva Fiesole. Anche quest'anno, come al termine di ogni stagione calcistica, il tifo organizzato gigliato organizza una festa per salutare il campionato appena passato e proiettarsi all'estate in attesa dell'arrivo della stagione successiva (che inizierà giovedì 21 agosto con l'andata dei preliminari di Conference League). La festa, visti i lavori di restyling in Curva Fiesole, si terrà sotto la Curva Ferrovia, cuore pulsante del tifo viola per tutta la scorsa stagione. I cancelli apriranno alle ore 16:00 e l'ingresso sarà gratuito. Fin dalle 16:00 sono previsti gonfiabili e altre attività per i bambini, mentre dalle 17:30 inizierà il programma vero e proprio della festa con tanti ospiti, anche ex calciatori della Fiorentina. Dalle 17:30 alle 18:30 ci sarà la conferenza delle "Glorie Viola" con i campioni della Coppa Italia del 1975.

L'ora successiva spazio a "Col Giglio Cucito sul Cuore" con l'intervento di alcuni giocatori della storia recente della Fiorentina. Poi inizierà la musica dal vivo con La Combriccola del Blasco, gli Oversole, Sergio Andrei e gli Eurotunz,mentre da mezzanotte alle due, orario di chiusura della festa, in consolle ci saranno i dj Philipp e Cole. Il discorso di fine anno invece è in programma tra le 21:30 e le 22:00.