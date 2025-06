FirenzeViola Club manager, tra i nomi in ballo spunta fuori anche Alberto Di Chiara

vedi letture

Stefano Pioli è in trattativa con la Fiorentina per sostituire il dimissionario Raffaele Palladino. Una volta che le parti dovessero chiudere l'operazione, il tecnico parlerà di organigramma indicando al club una serie di nomi per il ruolo di club manager e quindi di raccordo tra società e squadra. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it tra i profili in ballo c'è pure l'ex difensore viola Alberto Di Chiara: sia per il suo trascorso da dirigente nel Perugia di Luciano Gaucci, sia per il legame che ha sviluppato con la Fiorentina e i suoi tifosi fin dagli anni Ottanta quando scendeva in campo allo stadio Franchi.