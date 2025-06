Lazio, Sarri ha richiesto Parisi: i capitolini potrebbero proporre uno scambio

Sognato dai tifosi della Fiorentina, Maurizio Sarri da qualche giorno è invece tornato ufficialmente alla guida della Lazio. Dopo aver firmato per il club capitolino il tecnico toscano ha subito inizato a parlare di mercato con i dirigenti biancocelesti e una delle principali richieste sarebbe Fabiano Parisi. A sinistra la situazione dipende dal futuro di Nuno Tavares, riscattato in anticipo dall’Arsenal per valutare eventuali offerte in tempi adeguati per intervenire, e Luca Pellegrini. Già a gennaio la Lazio propose alla Fiorentina uno scambio tra l'ex Juventus e Parisi, chissà che i biancocelsti non ritentino anche in quest'estate. L'alternativa è Junior Firpo del Leeds. Questa una delle notizie più lette su FirenzeViola.it. Di seguito il link per leggere la notizia completa:

