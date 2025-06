Pioli il prescelto per la panchina. E per la Nazione a fianco a lui ci potrebbe essere Badelj

vedi letture

Nel pezzo dedicato al prossimo allenatore della Fiorentina, la Nazione parte da quello che è un dato di fatto per il quotidiano: il prescelto per la panchina è Stefano Pioli. E lo rimane da giorni, addirittura da quando Palladino ha fatto saltare il banco. Il quotidiano specifica poi i problemi relativi alla tassazione araba: in arabia saudita la tassazione al 2% sulle imposte è valida a patto che si abbia la residenza fiscale e si viva nel paese per almeno 183 giorni all'anno, traguardo che per Pioli è fissato al prossimo 2 luglio. Il tecnico potrebbe liberarsi dall'Al Nassr dal 2 luglio in poi, ma questo non sembra un problema per la Fiorentina, che ricomincerà ad allenarsi dopo il 12 luglio.

La Nazione poi parla ancora di una figura richiesta da Stefano Pioli, che vuole garanzie e soprattutto un club manager. Un profilo che nell'era Commisso non c'è mai stato, elemento di raccordo tra squadra e società e consigliere dell'allenatore. Non ci sono candidature ufficiali, ma un'idea riportata dal quotidiano porta al nome di Milan Badelj, che ha lasciato il Genoa e sta meditando il ritiro. Badelj ha un ottimo rapporto con Pradè e un legame speciale con Pioli.