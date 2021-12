FIORENTINA, Il programma odierno in casa viola

Seduta di rifinitura in programma oggi alle ore 11 per la Fiorentina, che svolgerà questa mattina l'ultimo allenamento in vista della sfida di domani pomeriggio contro la Salernitana. Da monitorare le condizioni degli acciaccati Castrovilli, Nastasic e Dragowski. Alle 14:30, poi, conferenza stampa di mister Vincenzo Italiano, che introdurrà tutti i temi inerenti alla sfida contro i granata.