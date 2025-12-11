FirenzeViola Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, Kean-Gud: i viola tornano a vincere in Europa

La Fiorentina risponde presente e torna a vincere in Conference League contro la Dinamo Kiev. Il match del Franchi si è infatti concluso per 2-1 a favore della squadra allenata di Paolo Vanoli. I viola, dopo un avvio sotto tono nel primo tempo riescono a sbloccare la gara al 18' con il gol di testa di Moise Kean su assist di Dodo e chiudono di fatto la prima metà di partita avanti per 1-0.

Nel secondo tempo però la Fiorentina non rientra totalmente concentrata e viene punita al 55' da un gran destro da fuori di Mykhalienko. La squadra di Vanoli però non si arrende e grazie anche ai cambi riesce a tornare avanti nel risultato con il gol di Gudmundsson, bravo ad arrivare per primo su una respinta del portiere degli ucraini che aveva intercettato un colpo di testa di Kean. La Fiorentina sale così a quota 9 punti e torna momentaneamente al settimo posto, dunque tra le prime otto che andrebbero direttamente alle fasi a eliminazione diretta senza play off.