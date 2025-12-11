Conference League, la Fiorentina sale momentaneamente al settimo posto

FirenzeViola

Con la vittoria arrivata poco fa allo Stadio Artemio Franchi contro la Dinamo Kiev per 2-1 grazie alle reti di Gudmundsson e Kean la Fiorentina non solo torna alla vittoria dopo quasi due mesi (l'ultimo succeso risale al 23 ottobre e alla sfida giocata sempre in Europa contro il Rapid Vienna, vinta per 3-0) ma soprattutto porta a casa tre punti fondamentali ai fini della classifiica che, in attesa delle sfide delle ore 21:00, portano i viola al settimo posto con 9 punti. In questo momento dunque la Fiorentina passerebbe direttamente alle fasi ad eliminazione diretta senza dover sostenere il play off.