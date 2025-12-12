Fiorentina bruttina, ma il CorSport è sicuro: "Vittorie come queste servono"

In questo momento servono anche vittorie come queste alla Fiorentina, eccome se servono. Bruttine per il gioco, che se fosse un vestito non sarebbe di sicuro sartoriale, perfino sofferta dopo aver subìto la rimonta e aver operato il nuovo e decisivo scatto in avanti a un quarto d’ora dalla fine (attenzione, è un merito eh), ma intanto aggiunge tre punti in classifica, riscatta la doppia sconfitta con Mainz e Aek Atene e lascia all’ultima sfida di giovedì a Losanna il compito di decidere se andrà direttamente agli ottavi o se dovrà rincorrerli via playoff.

Ma soprattutto serve per dare una pompatina all’autostima, alla consapevolezza, diciamo perfino con slancio di ottimismo all’entusiasmo dentro la squadra viola, che ora deve solo e soltanto cominciare a tirarsi fuori dai guai in campionato. E il modo non conta. Mentre conta vincere e prendersi un po’ di applausi finalmente dai tifosi viola che ovviamente non aspettano altro di scambiarli con i fischi. Questo il commento del Corriere dello Sport alla partita di ieri di Conference League. Fiorentina batte Dinamo Kiev 2-1, conta più di ogni altra cosa il risultato, il resto poi (forse) verrà. Chissà che domenica non sia davvero un nuovo altro giorno.