La giornata dei viola: è subito anti-vigilia di campionato, stamani già in campo
Venerdì di post-Conference ma allo stesso tempo anche di anti-vigilia di campionato per la Fiorentina. Domenica torna la Serie A e un impegno che, questo davvero, può valere mezza stagione. C'è l'Hellas Verona al Franchi, c'è una partita da vincere a ogni costo per riaccendere la speranza salvezza.
Per questo Paolo Vanoli ha voluto portare tutti al Viola Park dopo la partita di ieri contro la Dinamo Kiev: notte passata nel centro sportivo di Bagno a Ripoli, poi l'allenamento stamani e il conseguente rompete le righe, una sorta di mini-ritiro di qualche ora, con la squadra che si ritroverà domani sempre al Viola Park per la rifinitura. Segui tutte le novità di casa viola qui su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!
