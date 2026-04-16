Fiorentina-Crystal Palace 1-1, pioggia di fischi e sostituzione per Lacroix
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Bordata di fischi al quarantesimo del primo tempo, quando Glasner è costretto a sostituire Lacroix per infortunio. Il difensore degli inglese aveva già irritato più volte il pubblico del Franchi per essersi accasciato a terra continuamente, lamentando un fastidio muscolare e alle volte perdendo anche tempo. Alla fine, il numero 5 delle Eagles non ce la fa e deve abbandonare il campo: al suo post Riad.
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