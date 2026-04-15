"Merito di restare? Il mio compito non è finito". Le parole di Vanoli sull'eventuale conferma

vedi letture

È stata la vigilia di Fiorentina-Crystal Palace. Domani sera i viola cercheranno una disperata rimonta dopo il 3-0 dell'andata, e il tecnico Paolo Vanoli ha fatto l'analisi della partita che si aspetta parlando in conferenza stampa: "Si prepara come la dobbiamo preparare, con la testa libera sapendo che dobbiamo fare un'impresa. Conta la testa, conta la voglia. Serve andare oltre le situazioni tattiche. Quindi con coraggio e liberi di testa. Proveremo a rischiare qualcosa in partita, ma ne deve valere la pena. Siamo stati bravi a venire qua e dobbiamo fare bene davanti alla nostra gente. Mi sarebbe piaciuto affrontare questi quarti con la squadra al completo ma abbiamo dimostrato con la Lazio che quando sei squadra riesci ad andare oltre i tuoi limiti".

Queste invece le parole sulla sua eventuale riconferma: "Quando sono arrivato qua, la proprietà mi ha chiesto di salvarci, era questa la priorità. Nessuna squadra si era mai salvata dopo 11 turni senza vittorie. Io sono concentrato su quello. A me poi il campo internazionale piace tantissimo perché ti dà uno status importante e dobbiamo essere pronti ogni 3 giorni, quindi a ruotare la squadra. Poi so che all'interno della squadra ci sono delle qualità tecniche e so anche che possiamo anche giocare meglio. Se mi merito di restare? Il mio compito non è finito, io voglio arrivare a fine stagione sapendo di aver fatto qualcosa di importante. Io ho sempre avuto una società che mi ha dato una fiducia totale".

Rileggi qua tutte le dichiarazioni di Vanoli