Maresca, l'ultima vittoria dei viola risale al 2023. Ma il bilancio resta in equilibrio

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La designazione di Fabio Maresca per la sfida tra Lecce e Fiorentina - in programma lunedì prossimo al Via del Mare - riporta l’attenzione sui precedenti tra il direttore di gara campano e la squadra viola. I numeri raccontano una storia tutto sommato equilibrata, ma con qualche segnale da non sottovalutare. Maresca ha arbitrato la Fiorentina in 12 occasioni in Serie A, con un bilancio di 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Tuttavia, osservando il dato più recente emerge un elemento interessante: la Fiorentina non vince una gara diretta da Maresca dal 2023 (Fiorentina-Bologna 2-1 del 12 novembre di quell'anno).

L’ultima partita arbitrata risale al 30 marzo 2024 (sconfitta per 1-2 contro il Milan), mentre l’ultimo ko in assoluto con lui risale al novembre 2023. Questo significa che, pur in presenza di uno storico complessivamente bilanciato, il trend recente non sorride alla squadra viola. Maresca dunque non rappresenta un arbitro “sfavorevole” nei numeri complessivi, ma negli ultimi incroci la Fiorentina ha faticato a ottenere risultati positivi. Allargando lo sguardo, il profilo dell’arbitro è quello di un direttore di gara esperto, con oltre 140 partite dirette in Serie A, caratterizzato da una gestione disciplinare piuttosto incisiva (46 espulsioni e 44 rigori concessi).