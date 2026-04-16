FirenzeViola Benvenuti in Conference: Ted Lasso, i Dave Clark Five e un Palace da scalare

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Torna un nuovo appuntamento con "Benvenuti in Conference", la rubrica a cura di Francesco Benvenuti che vi svela curiosità e aneddoti sulla competizione europea che da quattro anni vede protagonista la Fiorentina. La seconda parte dell'episodio sul Crystal Palace, avversario della squadra di Vanoli nei quarti di finale, è ora disponibile sul nostro canale YouTube.

La Fiorentina dovrà fare i conti con una formazione che ha ritrovato continuità e brillantezza nell'ultimo periodo, come testimoniano le 6 vittorie e i 3 pareggi ottenuti negli ultimi due mesi in tutte le competizioni: la squadra di Glasner ha collezionato in tale sequenza di partite una sola sconfitta, il 2-1 di Old Trafford contro il Manchester United. Da metà febbraio, inoltre, le Eagles hanno fatto registrare 15 gol fatti (6 dei quali ad opera di Ismaila Sarr) e soli 6 subiti. La vittoria dell'andata, in sintesi, si inserisce in un contesto estremamente positivo per il club del sud di Londra, avvalorato dal successo per 2-1 nell'ultimo turno di Premier sul Newcastle firmato Mateta.

Quali sono state le principali voci statistiche su cui si è costruito il 3-0 di Selhurst Park? E chi sono stati i singoli più in luce nel primo atto dei quarti di finale? Qual è la storia dietro "Glad All Over", l'inno del Palace? E qual è il legame tra la nota serie tv Ted Lasso e Selhurst Park? Queste - e molte altre risposte - nel 15esimo episodio di Benvenuti in Conference. Buona visione!