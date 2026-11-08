Fiorentina in campo stasera: il programma dei viola in vista della gara con la Juve
FirenzeViola.it
Domenica importante per la Fiorentina che alle 20.45 riceve la Juventus al Franchi per una gara tutta da vivere. La squadra viola in attesa si trova già al Viola Park, dove è rimasta in ritiro e dove Paolo Vanoli scioglierà gli ultimi dubbi di formazione e soprattutto scioglierà la riserva su Luca Ranieri. In serata lo spostamento al Franchi e la partita.
Pubblicità
Notizie di FV
FirenzeViolaVanoli e la curiosa ricorrenza del giorno 7. Un anno fa il suo primo allenamento al Viola Park
Il mondo viola sulle spalle di Vanoli. A prescindere da stasera il tecnico merita tempo, e sostegno dal club nella costruzione di una mentalità che ancora non c'èdi Tommaso Loreto
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Juventus alle 20.45, solo un dubbio rispetto al Mapei: Oulai in vantaggio su Fagioli
Pietro LazzeriniFiorentina-Juventus fa rima con mercato. Una partnership proficua e continuativa che ha premiato più i viola. Nuovi affari in vista? Gatti piaceva già in estate, Koopmeiners il mio nome 'da sogno'
Luca CalamaiFagioli va difeso. Paratici spieghi cosa non funziona nel comportamento di Oulai. Pedro può spaccare la Juve. Servono altri 30 milioni per il mercato invernale
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com