Fiorentina in campo stasera: il programma dei viola in vista della gara con la Juve

Domenica importante per la Fiorentina che alle 20.45 riceve la Juventus al Franchi per una gara tutta da vivere. La squadra viola in attesa si trova già al Viola Park, dove è rimasta in ritiro e dove Paolo Vanoli scioglierà gli ultimi dubbi di formazione e soprattutto scioglierà la riserva su Luca Ranieri. In serata lo spostamento al Franchi e la partita.