Fiorentina subito in campo verso il Napoli: domani allenamento alle 12:30
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Dopo la vittoria netta contro il Pisa in Coppa Italia, maturata con le reti di Pellegrino, Gnonto e Goncalves, la Fiorentina è pronta a tornare sui campi di allenamento del Viola Park per preparare al meglio la prima vera sfida della nuova gestione Vanoli, quella contro il Napoli. I calciatori e lo staff tecnico si troveranno al centro tecnico della Fiorentina alle 12:30, quando inizierà l'allenamento.
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