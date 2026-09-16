Fiorentina subito in campo verso il Napoli: domani allenamento alle 12:30

Fiorentina subito in campo verso il Napoli: domani allenamento alle 12:30FirenzeViola.it
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Oggi alle 21:40Notizie di FV
di Redazione FV

Dopo la vittoria netta contro il Pisa in Coppa Italia, maturata con le reti di Pellegrino, Gnonto e Goncalves, la Fiorentina è pronta a tornare sui campi di allenamento del Viola Park per preparare al meglio la prima vera sfida della nuova gestione Vanoli, quella contro il Napoli. I calciatori e lo staff tecnico si troveranno al centro tecnico della Fiorentina alle 12:30, quando inizierà l'allenamento.