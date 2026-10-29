FirenzeViola Fiorentina-Atalanta 2-2, le pagelle: Jimenez trascina, Joao Mario in serata, Njie si sblocca

Lo spagnolo il migliore dei viola che pareggiano 2-2 con l'Atalanta. Bene anche Njie e Joao Mario autori dei gol, male il centrocampo e la difesa

DE GEA - Ringrazia la mira scarsa degli avversari che in un paio di occasioni non inquadrano lo specchio della porta da buona posizione. Superato da De Ketelaere si riscatta subito dopo con una grande parata su Krstovic. Nel secondo tempo Zalewski lo beffa con un rasoterra a fil di palo sul quale lui non fa a tempo a partire, però si riscatta con i pugni più tardi su De Ketelaere, 6

JIMENEZ - Conclusione alta da fuori area intorno al settimo minuto, poi un traversone interessante che Pellegrino non riesce a sfruttare. Col passare del tempo va un po’ in sofferenza e sul gol appare in ritardo. Trova nuovamente il cross, per Njie, dopo poco dall’intervallo, è il prologo al gol del pareggio. E’ a tutti gli effetti il trascinatore di questa squadra, 7

DRAGUSIN - Buona guardia sui tentativi atalantini per vie centrali, poi però sull’uno a zero di De Ketelaere lascia fin troppo spazio a Zalewski che sforna l’assist. Ancora a Zalewski concede tempo e modo di trovare lo spazio per il tiro del pari finale, 5

VIERY - Provvidenziale quando davanti a De Gea respinge il tiro di Elmas nella prima occasione dell’Atalanta, sbraccia invece troppo su Krstovic rimediando il giallo alla mezz’ora. Chiude il primo tempo abbandonando De Ketelaere che firma il vantaggio dell’Atalanta. Molto bravo nel secondo tempo a intervenire sul cross dalla sinistra di De Ketelaere. Non propriamente insuperabile, 5,5

JOAO MARIO - Titolare a sorpresa comincia con una serpentina che conclude con tiro respinto e facendo rimediare l’ammonizione a Elmas. Soffre a tratti la crescita dell’Atalanta ma grazie anche a una deviazione è suo il gol del vantaggio che riporta in quota la Fiorentina. Ci riprova a 10’ dalla fine dimostrando d’essere in una buona serata, 6,5

NDOUR - Non gestisce benissimo i primi palloni dei primi 20 minuti, incluso un invito per Mastantuono troppo ritardato e poco preciso. Al tiro c’arriva a metà primo tempo ma la sua conclusione è sporcata da un difensore. L’azione del gol bergamasco nasce da un ennesimo pallone gestito male e nel secondo tempo manca un cambio di passo, 5

FAGIOLI - Dal limite avrebbe spazio per il tiro in avvio ma alza troppo la mira. Più tardi si prende qualche rischio dentro l’area con Gaetano che poi spara alto. Non s’intende con Ndour prima che l’Atalanta riparta con l’azione del gol trovando il vuoto nella sua zona di campo. Resta negli spogliatoi dopo un brutto primo tempo, 5

Dal 1’st OULAI - Prova a mettere più ordine del suo compagno di squadra sostituito e soprattutto va a interrompere un contropiede molto pericoloso con una scivolata fondamentale, 6

BRESCIANINI - Cerca di metterci sostanza e vince anche qualche duello pur costruendo poco sul piano della manovra. Anticipato sul più bello non trova il tempo per concludere su invito di Njie per l’anticipo di Zappacosta mentre è in ritardo nel chiudere lo spazio a Zalewski sul gol del 2-2. Sui piedi avrebbe una palla più che invitante nel finale ma conclude troppo centralmente. Poco incisivo, 5

MASTANTUONO - Suo un buon break che dopo cinque minuti consente a Pellegrino di tentare il primo tiro. Servito invece da Pellegrino prova la conclusione trovando solo l’angolo. Conferma il ruolo del più pericoloso quando la sua azione personale termina con tiro alto a una decina di minuti dall’intervallo. Sfiora il pari su punizione in apertura di secondo tempo. Gli manca un pizzico di concretezza ma ogni azione offensiva passa dai suoi piedi, 6

Dal 45’st GONCALVES - S.v.

PELLEGRINO - Favorito da un intervento di Mastantuono arriva al tiro dopo cinque minuti ma angolando troppo. Su un cross dalla destra di Jimenez non trova la deviazione sotto misura. Chiude la frazione con un colpo di testa alto sopra la traversa. Ammonito per un fallo di mano veniale perde un brutto pallone a metà ripresa sull’occasione che porta Krstovic al tiro. Disordinato, 5

Dal 45’st BETO - S.v.

NJIE - Sul primo affondo non trova misura nel cross basso che è troppo arretrato. Non va diversamente nelle altre circostanze limitando la spinta da quella parte. Cerca l’assist in avvio di ripresa ma sul suo tocco Brescianini viene anticipato, si sblocca invece sull’assist di Jimenez firmando il pareggio. Tempista, 6,5

Dal 25’st GNONTO - Sulla prima iniziativa si arrabbia il Franchi per un presunto tocco di mano dentro l’area di rigore atalantina, poi ci riprova a ridosso del novantesimo alzando non di molto. Non un brutto ingresso, 6

VANOLI - Conferma le indiscrezioni della vigilia sul centrocampo già visto a San Siro, la novità è Joao Mario a sinistra della difesa in cui i centrali sono Dragusin e Viery. L’approccio dei suoi è apprezzabile con buone iniziative ma senza che nessuno riesca a impegnare troppo Carnesecchi. L’Atalanta dal canto suo sale lentamente di tono senza che i viola oppongano resistenza e dopo qualche occasione sprecata passa in vantaggio battendo comodamente una difesa fin troppo statica. Nella ripresa propone Oulai al posto di Fagioli e il gol di Njie raddrizza la situazione. Il bis di Joao Mario migliora le cose, poi entra Gnonto al posto di Njie ma è l’Atalanta a segnare ancora con Zalewski. Prova la carta Beto, oltre che Gonçalves, nel recupero di un secondo tempo giocato meglio. Segno che pur con ancora parecchi problemi da risolvere la sua squadra è viva, 6