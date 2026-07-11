Sulla destra arriva Jimenez, Dodo tra Napoli e Premier

Sulla destra arriva Jimenez, Dodo tra Napoli e PremierFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Oggi la Fiorentina, così come accaduto con Atta, ha preso a sorpresa Alex Jimenez, il terzino destro classe 2005 ex Milan e che arriva dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. Il giocatore non gioca dal 3 maggio, quando fu sospeso per motivi disciplinari.

Il suo arrivo per la fascia destra (ma può giocare anche a sinistra) può liberare Dodo, che oggi era comunque al Viola Park per le visite e che resta sospeso tra Napoli e il Nottingham Forest che ha mostrato interesse.