Falsa (ri)partenza della Fiorentina, a Marassi la rimonta non c'è

La Fiorentina ha inaugurato la ripresa del campionato ma, complici scelte inspiegabili di formazione e un approccio a dir poco " troppo morbido", è uscita sconfitta dal Marassi per 2-1. Il Genoa è partito forte (come lo stesso tecnico si aspetta) ed ha segnato due gol in venti minuti. Dura poi rimontare nonostante un buon secondo tempo, dopo alcuni aggiustamenti anche in formazione, con un gol di Jimenez, uno annullato a Gnonto e il palo di Ndour.

Peccato davvero. Un'occasione persa come sottolineato dai nostri editorialisti Luca Calamai e Angelo Giorgetti a caldo a Radio FirenzeViola.