Live Genoa-Fiorentina 2-1, non basta l'assedio finale: Viola sconfitta al Ferraris

16:58 - Una buona reazione nel finale non cancella la prima brutta ora di gioco, la Fiorentina cade a Marassi. Si chiude così la nostra diretta testuale, restate connessi per voci e notizie dal campo.

90' + 6' - Finisce qua: triplice fischio di Maresca, il Genoa batte 2-1 la Fiorentina.

90' + 5' - Ultimi scampoli di partita, nervosismo e tensione in campo.

90' + 3' - Valdepenas tenta la girata in area, ma spara alto.

90' + 1' - Osmajic scappa in contropiede, Dragusin lo strattona e il Genoa conquista un fallo importante per respirare.

90' - Cinque minuti di recupero.

87' - Reclama un fallo che pare netto Mastantuono, su contatto violento di Vitinha. Per Maresca non c'è niente.

83' - Tiro potentissimo di Ndour! Calcia fortissimo l'ex PSG e trova il palo. È un assedio della Fiorentina.

80' - Successivamente gli ultimi due cambi di Vanoli: Goncalves per Gnonto e Dodo per Jimenez.

79' - Preme sull'acceleratore la Fiorentina. Grande imbucata di Valdepenas per Njie, l'ex Toro penetra in area ma viene sbarrato da Bijlow.

76' - Occasione clamorosa per Ndour! Pellegrino lavora bene di sponda, appoggia per il centrocompaista che ha tutto lo specchio della porta davanti: il tiro però è in Curva.

72' - Autogol di Vasquez! La Fiorentina gira la palla da sinistra a destra al limite dell'area, Jimenez mette un cross teso che il capitano del Genoa devia nella propria porta. 2-1 al Ferraris.

68' - Leziosismo di Fagioli, che tenta un tacco a metà campo anziché scarica dietro. Palla recuperata dal Genoa.

65' - De Rossi invece rileva Otoa e inserisce Marcandalli.

63' - Ancora cambi per Vanoli. Staffetta in attacco, Beto fa spazio a Pellegrino.

60' - Ingenuità di Viery, reo di aver commesso fallo spingendo Osmajic: punizione per il Genoa e giallo per il brasiliano.

58' - Ottimo lavoro sporco di Beto: l'ex Everton sradica il pallone a un avversario e manda in profondità Gnonto, che però si fa rimontare dai rossoblu in contropiede.

55' - Primi cambi di De Rossi: escono Messias per Vitinha ed El Shaarawy per Wiafe.

51' - Prime sgasate di Njie, brillante all'uno contro uno. Già un paio di buone situazioni create dalla Fiorentina.

47' - Timide proteste di Fagioli per una strattonata subita in area da Messias. Ma per l'arbitro è un contatto lieve e non fischia il rigore.

45' - Si riparte. La Fiorentina cerca i gol e si mette a 4-2-3-1, con Gnonto e Njie larghi e Mastantuono centrale dietro a Beto.

16:04 - Stanno rientrando in campo le squadre. Vanoli appronterà due cambi: fuori Ranieri per Viery e anche Oulai per Njie. Probabile cambio modulo in vista.

Intervallo

45' + 1' - Dopo un minuto di recupero si chiude la prima frazione: la Fiorentina dà timidi segnali di ripresa nel finale, ma il Genoa è meritatamente avanti 2-0 all'intervallo.

45' - Primo squillo di Mastantuono: percussione di Jimenez, palla all'argentino che stringe e calcia forte col mancino, Bijlow si oppone bene.

44' - Calcio d'angolo per la Fiorentina, gran cross di Gnonto: torre di Ranieri che diventa quasi un tiro di testa, palla che sfiora il palo.

41' - Male ancora Oulai. Servito a rimorchio da Gnonto dopo uno sviluppo sulla sinistra, l'ivoriano apre con l'interno e mette fuori un'ottima occasione in area.

39' - Prova a manovrare la Fiorentina, con scarsi risultati. Genoa molto più brillante e aggressivo dei viola, giustamente sotto nel risultato.

35' - Brutto errore di Fagioli, che calibra male un passante per Valdepenas e palla che esce sul fondo.

30' - Elegante controllo di Fagioli, che slalomeggia e poi serve Mastantuono: la Fiorentina entra in area ma non trova uomini per andare al tiro.

28' - Provano il triangolo Gnonto e Oulai sulla sinistra dell'area: uno-due che non si chiude e palla che scorre fuori.

22' - Gran parata di De Gea proprio sulla punizione ben calciata da El Shaarawy: lo spagnolo si distende sul primo palo e smanaccia.

20' - Altro giallo in casa Fiorentina, Oulai stende ingenuamente un uomo al limite dell'area e provoca un calcio di punizione pericoloso.

18' - Aveva accorciato le distanze Gnonto dopo un rimpallo in area, andando a calciare di prima. Segnalato però un fuorigioco di Valdepenas in precedenza.

15' - Fiorentina in bambola, 2-0 per il Genoa: tutto facile per i rossoblu, cross basso dalla destra e proprio Ranieri compie una svirgolata netta in area: Messias insacca comodamente.

14' - Primo cartellino giallo, lo prende Ranieri. Entrata scomposta su Messias.

13' - Gran giocata di Ellertsson, apertura ottima per El Shaarawy che entra in area e di punta mette un filtrante pericolosissimo: palla che esce di poco.

9' - Prova ad alzare il ritmo la Fiorentina, Mastantuono si accentra e serve Oulai: palla dentro per Ndour, tiro di sinistro ma debole.

7' - Doccia fredda per la Fiorentina, passa il Genoa con Osmajic: tacco dell'attaccante, tiro di El Shaarawy, respinta di De Gea rivedibile e dopo un'alyra carambola è Osmajic a mettere dentro per l'1-0.

4' - Meglio il Genoa nei primissimi minuti di partita, la squadra di De Rossi è più vivace e aggressiva dei viola.

1' - Partiti! È iniziata Genoa-Fiorentina!

14:58 - Ci siamo, tutto pronto al Ferraris: Genoa in tradizionale maglia rossoblu, Fiorentina in tenuta bianca da trasferta.

14:50 - A breve il via, squadre che stanno entrando in campo. Ecco le formazioni ufficiali:

Genoa (4-4-1-1) Bijlow; Ehizibue, Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, El Shaarawy; Messias; Osmajic. Allenatore: Daniele De Rossi.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Beto, Gnonto. Allenatore: Paolo Vanoli.

Pochi minuti al calcio d'inizio di Genoa-Fiorentina, gara della ripresa del campionato dopo la maxi-sosta nonché match inaugurale della sesta giornata. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, mentre su Radio FirenzeViola la consueta radiocronaca dal Ferraris con ampio pre e post. Su FirenzeViola.it, come sempre, la live testuale con notizie e voci dal campo.