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La Fiorentina perde a Genova: chi si salva tra i viola? Vota il Top FV!
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Riparte con una sconfitta il campionato della Fiorentina. I viola di Vanoli escono sconfitti per 2-1 dal match col Genoa, complici i gol di Osmajic e Messias che condannano una squadra parsa troppo brutta per essere vera, almeno per buona parte della gara. Come al solito, la nostra redazione invita i suoi lettori a votare il migliore in campo nella sfida di Marassi. Di seguito il link per votare nel consueto sondaggio Top FV:
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Copertina
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Pietro LazzeriniSenza Atta spazio a Oulai, se non ora quando? Mastantuono capitano aggiunto. De Rossi e i retroscena sui flirt con la Fiorentina
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