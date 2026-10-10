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Fagioli protesta per il gol annullato. Poi rimuove il post da Instagram
Nicolò Fagioli non ci sta. Il centrocampista della Fiorentina, dopo la sconfitta sul campo del Genoa per 2-1, ha commentato con amarezza - attraverso una Instagram Story - l'episodio che avrebbe potuto portare i viola al pareggio contro il Grifone. Il riferimento è al gol non convalidato dopo che la sua squadra aveva accorciato le distanze: l'arbitro Maresca ha infatti fermato il gioco prima che venisse segnata la rete del 2-2, con una decisione che non trova un motivo valido secondo Fagioli: "Il Genoa ha meritato di vincere.
Non mi spiego questo però", scrive il regista sui social, salvo poi rimuovere il post. Ecco l'immagine prima della rimozione:
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