Una brutta Fiorentina esce sconfitta a Marassi: chi si si salva? Vota il sondaggio!

Una brutta Fiorentina esce sconfitta a Marassi: chi si si salva? Vota il sondaggio!FirenzeViola.it
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Oggi alle 19:00Notizie di FV
di Redazione FV

Riparte con una sconfitta il campionato della Fiorentina. I viola di Vanoli escono sconfitti per 2-1 dal match col Genoa, complici i gol di Osmajic e Messias che condannano una squadra parsa troppo brutta per essere vera, almeno per buona parte della gara. Come al solito, la nostra redazione invita i suoi lettori a votare il migliore in campo nella sfida di Marassi. Di seguito il link per votare nel consueto sondaggio Top FV:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA IN CAMPO A GENOVA?