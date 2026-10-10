Vanoli: "Il problema è l'approccio: abbiamo regalato un tempo. Goncalves può fare di più"

Così Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn a seguito della sconfitta contro il Genoa: "Mi aspettavo un approccio diverso. Abbiamo regalato quasi un tempo, dobbiamo ripartire dalla ripresa. Bisogna giocare di più la palla e quando lo facciamo andiamo a segnare. Siamo una squadra giovane che deve crescere, oggi ci sia da insegnamento per capire che su ogni campo non puoi regalare venticinque minuti".

È mancata instensità?

"Se vuoi pressare alto devi andare con un'altra energia, con più coraggio. Noi siamo stati molto nella terra di mezzo, dove ti fanno male. Ci abbiamo messo troppo a capire com'era disposti loro e non eravamo squadra nei primi venticinque minuti. Nel secondo tempo molto meglio, siamo stati padroni del campo e abbiamo creato tanto, ma trovando poco lo specchio della porta. È una lezione che dobbiamo portare dentro".

Mastantuono doveva entrare a gara in corso, anziché giocare titolare?

"È un giocatore importante e nella crescita devono sapere che pure dopo questi viaggi si deve esser pronti per giocare, lui l'ha fatto e secondo me si è visto che stava bene".

Goncalves è rimasto fuori, all'inizio, per un motivo particolare?

"No assolutamente. Ho una rosa amplia, le partite vanno capite e abbiamo cinque cambi a disposizione. Pedro può fare di più, Njie l'ho messo perché aveva più cartucce da sparare in campo aperto. Ma oggi non ci sono stati problemi di cambi o giocatori: è l'approccio che deve essere diverso".