Tra i viola a Marassi, Ranieri inguardabile, Oulai e Fagioli male: le pagelle del direttore
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La Fiorentina oggi ha steccato la ripresa del campionato, su un campo sì difficile ma in cui ha contato l'approccio sbagliato e gli errori dei singoli anche se tutta la squadra è stata a tratti inguardabile. Tra i viola peggiori c'è Ranieri, forse ancora emozionato e distratto per il rinnovo, come non ha pagato la scelta di Vanoli di mettere Oulai (vice Atta) e Fagioli insieme. Almeno secondo i voti espressi dal direttore di FirenzeViola, Tommaso Loreto.
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