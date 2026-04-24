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Fagioli uno dei pochi punti fermi: il futuro della Fiorentina parte da lui

Fagioli uno dei pochi punti fermi: il futuro della Fiorentina parte da luiFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Con cinque giornate ancora da giocare, una salvezza da conquistare aritmeticamente ma decisamente vicina e l'inizio del giro di voci sul futuro di panchina e rosa in vista del prossimo anno calcistico, uno dei nomi di cui si parla non solo in chiave viola è quello di Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Fiorentina è uno dei pochi valorizzati dalla seconda parte di campionato, attirando gli occhi interessati di club e FIGC. In questo finale continuerà il lavoro di metronomo sotto la guida di Paolo Vanoli, ma nei prossimi mesi tutto tornerà in ballo. 

Qui il pezzo di FirenzeViola.it sul futuro di Nicolò Fagioli