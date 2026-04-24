Guarda chi si rivede: a Firenze torna uno Nzola on fire
M’Bala Nzola incrocia di nuovo la Fiorentina con un dato che merita attenzione. L’attaccante classe ’96 ha segnato due gol nelle ultime tre sfide di Serie A contro i viola, dopo essere rimasto a secco nelle precedenti tre. Inoltre, potrebbe trovare la rete per due partite consecutive in campionato per la prima volta da gennaio 2023, quando vestiva la maglia dello Spezia.
Numeri che si intrecciano con il suo recente passato a Firenze. Nella stagione 2023/24 Nzola ha collezionato 33 presenze e tre reti in viola, senza riuscire a garantire continuità realizzativa. Un rendimento che ha portato alla scelta di separare temporaneamente le strade, con il giocatore ancora di proprietà della Fiorentina. La prossima sfida rappresenta quindi un banco di prova doppio: da un lato la possibilità di confermare i progressi sotto porta, dall’altro un confronto diretto con il club che ne detiene il cartellino (il Sassuolo può riscattarlo a 3,5 milioni di euro).
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