Fagioli migliore in campo di Fiorentina-Juventus. La classifica del Top FV

È Nicolò Fagioli il giocatore eletto come migliore in campo di Fiorentina-Juventus per i lettori di Firenzeviola.it. Emerge dal consueto sondaggio "Top FV" per scegliere il calciatore della Fiorentina che ha inciso di più nella sfida. Stavolta tocca all'ex centrocampista della Juventus che proprio contro la squadra di cui faceva parte fino a poche settimane fa ha sfoderato una prestazione da lustrarsi gli occhi, premiata dai lettori. Questa la classifica completa con Robin Gosens che si prende la seconda posizione in questa speciale classifica mentre nel gradino più basso del podio c'è Rolando Mandragora, autore del secondo gol della sfida su assist proprio di Fagioli:

De Gea 0.43 %

Pongracic 1.34 %

Marì 0.74 %

Ranieri 0.56 %

Dodo 0.74 %

Mandragora 14.63 %

Fagioli 40.39 %

Cataldi 3.55 %

Gosens 27.62 %

Gudmundsson 7.58 %

Kean 1.43 %

Folorunsho 0.13 %

Beltran 0.13 %

Comuzzo 0.17 %

Zaniolo 0.26 %

Adli 0.3 %