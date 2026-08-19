Kean, aria di rilancio del Como entro la deadline, Pinamonti in attesa: ne è sicuro Pedullà
Giornata di stallo per Moise Kean. Ma secondo quanto afferma l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà c'è aria di rilancio del Como, entro la deadline tracciata dalla Fiorentina. I fatti: il Como ha fatto la prima offerta, di 30 milioni, che è stata però ritenuta bassa dalla Fiorentina che immagina un rilancio, a 40 milioni più eventuali bonus. Ma conta anche la deadline e la Fiorentina non vorrebbe andare oltre il prossimo weekend.
Pinamonti resta una traccia
E in caso di addio per Kean, sempre secondo Pedullà, Andrea Pinamonti del Sassuolo, allenato tra l'altro dal tecnico viola Grosso, sarebbe ancora una traccia, con la Lazio per ora defilata sull'attaccante. Inoltre conferma l'indiscrezione di Firenzeviola: la Fiorentina punta un esterno offensivo forte, tra i nomi c'è Ernest Poku.
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