Ecco Munuera, l'arbitro di Rakow-Fiorentina: meno di due mesi fa lasciò la Roma in 10

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Sarà Juan Martínez Munuera l'arbitro del ritorno degli ottavi di finale di Conference che vedrà protagoniste la Fiorentina di mister Vanoli contro il Rakow di mister Tomczyk, dopo il 2-1 di una settimana fa al Franchi. Il fischietto del match, che andrà in scena giovedì sera alle ore 18.45 allo Zaglebiowski Park Sportowy di Sosnowiec, sarà assistito dai connazionali Raúl Cabañero e Iñigo Prieto, quarto uomo Alejandro Muñiz Ruiz. Al Var ci sarà, invece, Guillermo Cuadra Fernandez con il supporto di Javier Iglesias Villanueva. L'arbitro spagnolo ha all'attivo 24 direzioni in Europa (comprendenti le sfide di qualificazione, girone e fase finale), divise tra Champions League (5),Europa League (11) e Conference League (8).

Nella sua carriera il fischietto classe 1982 ha arbitrato le squadre italiane in una sola occasione, ovvero Roma-Panathinaikos 1-1 del 29 gennaio 2026, sfida valida per la fase a gironi dell'attuale edizione dell'Europa League. In gol Taborda per i greci e Ziolkowski per la Roma. In quella sfida cruciale fu l'espulsione diretta rimediata da Gianluca Mancini al 15' del primo tempo e che permise alla squadra greca di usufruire della superiorità numerica per 75 minuti di partita.

Per quanto riguarda, invece, le squadre polacche, il signor Munuera ha arbitrato solo il Legia Varsavia nella sfida persa per 2-1 contro il Lugano nella fase a gironi della Conference League 2024/25. Anche in quel caso arrivò un'espulsione, questa volta, però, per somma di ammonizioni verso il giocatore del Legia, Radovan Pankov.

Per quanto riguarda il metodo di arbitraggio, l'arbitro classe 1982 ammonisce in media 4,5 volte a partita. 4 invece sono state le espulsioni e 12 i rigori concessi, sempre in ambito esclusivamente europeo.