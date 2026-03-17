Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "StradiViola, acuto salvezza"

La Nazione: "Poker viola, lo strappo salvezza. Parisi, Piccoli, samba Dodo, Gud: quattro gol per uscire dal tunnel"

La Gazzetta dello Sport: "Turbo Fiorentina. Cremonoese ko e Nicola rischia"

la Repubblica (ed. Firenze): "Una notte da Fiorentina: entusiasmo, gioco e gol. Strapazzata la Cremonese"

Corriere Fiorentino: "Balzo salvezza"

Tuttosport: "Il Viola è brillante. Crollo Cremonese"