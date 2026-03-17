La Fiorentina domina la Cremonese: rivivi gli highlights dello Zini

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La Fiorentina si impone con un netto 1-4 a Cremona e mette quattro punti fra se stessa e la Cremonese, ossia fra se stessa e la zona retrocessione. I viola dominano la gara dello Zini e vanno a segno con un poker, grazie a Parisi, Piccoli, Dodo e Gudmundsson. A nulla serve la rete di Okereke per la formazione di Nicola, capitolata sotto i colpi di De Gea e compagni. Ecco gli highlights del match: