Dagli inviati Emma Severini: “Il movimento sta facendo passi in avanti. Noi calciatrici determinanti per la crescita del calcio femminile”

vedi letture

“Sono molto grata di essere stata premiata tra le migliori centrocampiste della passata stagione. Presenziare qui è un onore. Ringrazio tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso”. Si è tenuta ieri sera a Palazzo Vecchio, nella splendida cornice del Salone dei Cinquecento, l’evento Women 4 Football organizzato dall’Assocalciatori e dedicato al calcio femminile e alla premiazione della Top11 della passata stagione di Serie A Femminile. Anche la Capitana viola, Emma Severini, è stata menzionata come una delle migliori calciatrice della scorsa annata. A margine dell’evento Firenzeviola ha potuto raggiungerla per qualche dichiarazione. “Non è stato facile essere qui – confessa – perché conosco la grandezza di altre ragazze che giocano nel mio stesso ruolo e meriterebbero questo riconoscimento tanto quanto me. Questo mi stimola a fare sempre meglio e a migliorarmi giorno dopo giorno come calciatrice e non solo”.

Sui miglioramenti del calcio femminile in Italia

"Dobbiamo guardare indietro per vedere quanto è stato fatto fino a qui ma poi non fermarsi qui. Andare avanti e avere una visione orientata a migliorarci come Paese, come hanno fatto Spagna e Inghilterra. Copiare qualcosa da loro se necessario. Stiamo facendo passi in avanti ma penso che potrebbero essercene molti di più. Anche noi calciatrici dobbiamo prendere di più la parola e contribuire a migliorare questo ambiente e questo sport in tutti i modi".

Sul finale di stagione con la Fiorentina

"Abbiamo un obiettivo e continuiamo ad averlo. Dovremo essere la miglior versione di noi stesse perché quando lo siamo mettiamo tutti in difficoltà. Lo abbiamo dimostrato domenica contro la Roma con il pari che ci sta un po’ stretto. Nel calcio si guarda spesso solo al risultato ma bisogna anche guardare alle prestazioni che ultimamente sono positive. Certo, abbiamo perso la semifinale d’andata di Coppa con la Juve ma il ritorno è aperto e possiamo vincere. Questo è il nostro obiettivo. Vogliamo la finale di Coppa Italia e il piazzamento europeo e fino all’ultima giornata lotteremo su entrambi i fronti. Io farò di tutto per aiutare la mia squadra e mettere tutte le mie compagne nella miglior condizione per affrontare il finale di stagione".

