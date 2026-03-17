Subito in campo, la Fiorentina non si ferma: seduta di scarico con vista Rakow

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Subito in campo la Fiorentina. Dopo il netto successo con la Cremonese, che consente ai viola di respirare e di mettere quattro punti tra loro stessi e i grigiorossi in zona retrocessione, la squadra di Vanoli non ha tempo per fermarsi e riposare. Giovedì c'è la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League sul campo del Rakow, per questo la formazione viola sarà in campo già oggi. In programma la consueta seduta di scarico, con la rifinitura prevista per domani. La testa è già in Polonia per la conquista dei quarti.