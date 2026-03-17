Firenzeviola.it è anche su YouTube: iscriviti al canale e rimani aggiornato!

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Notizie di FV
Liberazione viola: insieme agli attributi, l’eleganza di una squadra consapevole. I fantasmi forse sono spariti. Anche senza Kean (in panchina) il gruppo ha dato le risposte giuste. E ora finale di stagione da scrivere in Europadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Liberazione viola: insieme agli attributi, l’eleganza di una squadra consapevole. I fantasmi forse sono spariti. Anche senza Kean (in panchina) il gruppo ha dato le risposte giuste. E ora finale di stagione da scrivere in Europa
2 La Fiorentina ha colto l'occasione e questa è una notizia. Tanti riscatti e un assist per l'Europa
Copertina
FirenzeViolaUn esperimento vincente, due anni dopo. Parisi a destra: la rinascita del Pendolino di Serino
Giacomo A. GalassiLiveCremonese-Fiorentina 1-4, i viola calano il poker e superano il Lecce in classifica
Mario TeneraniCremona stasera vale tutto. C'è Kean, speriamo giochi almeno un po'. Aspettiamoci una Fiorentina prudente… Bella notizia, Martinelli incanta Genova
Tommaso LoretoDa Napoli il primo assist, il Lecce va ko e la classifica è in evoluzione. Cremona tappa fondamentale, una Viola pragmatica attende responsi su Kean
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