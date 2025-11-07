FirenzeViola La possibile prima Fiorentina di Vanoli: 3-5-2 e un dubbio in attacco

vedi letture

Presto per immaginare le prime scelte di Paolo Vanoli come nuovo allenatore della Fiorentina anche perché nell'unico allenamento avuto a disposizione per lo più si è fatto scarico dopo la partita di Conference League. Anche se l'ex Torino e Venezia ha potuto cominciare a conoscere i suoi giocatori visto che al Viola Park c'erano tutti, anche Gudmundsson assente da Mainz per il processo in patria ma abile e arruolabile in vista del Genoa.

Le possibili scelte

Vanoli dovrà far fronte alle condizioni fisiche non ottimali di alcuni calciatori, in particolare di coloro che hanno giocato in Germania e che potrebbero essere un po' affaticati. Nonostante questo, in attesa delle valutazioni della rifinitura si dovrebbe proseguire con il 3-5-2 con De Gea in porta e il trio di difesa composto da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri con Comuzzo che spera in una maglia da titolare ma partirà probabilmente dalla panchina.

A centrocampo spazio a Mandragora da mezzala sinistra mentre a destra potrebbe andare Sohm reduce dalla rete in coppa. In mezzo Nicolussi Caviglia. Sulle fasce spazio a Dodo e Fortini mentre davanti il grande dubbio è chi schierare accanto a Kean. Si giocano una maglia Fazzini, Gudmundsson, Dzeko e Piccoli con i due trequartisti avanti sulle due prime punte.