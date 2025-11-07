Le prime parole di Vanoli: "Sono carico, dobbiamo resettare e ripartire capendo in che posizione ci troviamo"

Il neo tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha rilasciato le sue prime parole da allenatore viola al sito ufficiale: "E' giusto partire con i ringraziamenti al presidente Commisso che spero di vedere di persona al più presto, il dg Ferrari e il nuovo ds Goretti che mi hanno permesso di tornare dove avevo lasciato da giocatore. Non c'è tempo per pensare ma sono carico e pronto alla nuova sfida. Quando entri così velocemente il pensiero è solo alla prossima partita che è un impegno delicato. Voglio far capire ai giocatori dove siamo, dobbiamo resettarci e diventare la squadra che deve fare i punti di chi è così in basso in classifica".

Il gol in Coppa? "Mi fai sentire vecchio. Mi spiace non aver ritrovato quella maglietta. Penso che quando ti riguardi vedi cosa hai fatto di importante, vincere a Firenze è qualcosa di unico e fantastico, è la coppa che mi ha visto sì protagonista ma vinta da un gruppo che aveva dentro dei talenti ma c'erano anche i portatori d'acqua".

Le sensazioni? "Oggi però siamo troppo vicini ad una partita delicata per guardarsi indietro, oggi inizia una nuova battaglia e voglio che tutti i miei giocatori lo capiscano, dobbiamo chiuderci in noi stessi e ripartire dal basso. La partita sarà difficilissima contro una squadra che ha battuto una diretta concorrente e questo ha dato loro morale, De Rossi che conosco porterà tanta personalità, anche se in questa gara sarà squalificato. Noi dobbiamo essere consapevoli e non fare gli errori della Coppa, ci sono partite nella partita, e lo dimostra in Coppa, non si può prendere quel gol finale ed ho detto ai ragazzi che bisogna rimboccarci le maniche e non ascoltare le voci sul mercato estivo perché ora ci troviamo in questa situazione di classifica. Abbiamo la fortuna di avere dei tifosi che ci sostengono nonostante le giuste critiche ma dobbiamo avere l'entusiasmo per ripartire. La piazza? E' esigente ed il bello di stare in una piazza esigente è saperci stare nei momenti difficili. Sono qua per sfida e le sfide mi piacciono. Dobbiamo ripartire da poche cose ma quelle poche cose dobbiamo farle bene".