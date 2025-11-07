La Fiorentina femminile schianta la Roma capolista al Viola Park: è 5-2
La Fiorentina femminile schianta la Roma capolista in Serie A al Viola Park: un 4-2 senza storia che lancia le ragazze viola al secondo posto in attesa delle partite di Napoli e Juventus all'inseguimento proprio delle giallorosse. La sfida viene indirizzata già nel primo tempo della viola grazie alla rete dopo 5 minuti di Omarsdottir a tu per tu con il portiere e soprattutto all'espulsione per doppia ammonizione di Heatley che lascia la Roma in 10 per circa 70 minuti.
Dopo il primo tempo chiuso sull'1-0, nel secondo tempo le ragazze guidate da Pinones-Arce dilagano grazie alla doppietta di Bredgaard con la grossa complicità del portiere avversario Lukasova che commette diverse papere. Poi la rete che accorcia il risultato con l'autogol di Cherubini prima di un altro autogol, stavolta della giallorossa Bergamaschi, e un rigore realizzato da Giugliano prima del 5-2 finale firmato da Woldvik che fa esplodere la festa al Viola Park davanti a qualche centinaio di tifosi accorsi allo stadio Curva Fiesole per il big-match di giornata.
Questa la classifica attuale in attesa delle altre partite del turno:
Venerdì 7 novembre
Fiorentina-Roma 4-2
Sabato 8 novembre
Ore 12:30 - Inter-Sassuolo
Ore 14:00 - Milan-Juventus
Domenica 9 novembre
Ore 12:30 - Ternana Women-Como Women
Ore 15:00 - Lazio-Napoli Women
Ore 20:30 - Genoa-Parma
CLASSIFICA: Roma 12, Fiorentina 10, Napoli Women 7, Juventus 7, Milan 6, Lazio 6, Como Women 6, Inter 5, Parma 5, Sassuolo 4, Genoa 3, Ternana Women 0.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati