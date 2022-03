DOPPIO PERCORSO

Fa già capolino il futuro, e d’altronde sono proprio le prospettive attuali a guidare ed indirizzare quelle immediatamente successive, in un continuum di quel concetto di programmazione che un po’ tutti auspicano nei programmi sportivi che hanno a cuore. La Fiorentina in tal senso non può far eccezione, seppure il presente sia già ricco di impegni da non snobbare e ai quali dedicare la maggior parte delle energie fisiche e mentali.

Così se le ultime parole di Torreira hanno riacceso i riflettori su un riscatto dall’Arsenal che adesso si fa inevitabile, almeno se si pensa di dar continuità al lavoro impostato da Italiano in questa annata, sono anche altre le situazioni da seguire da vicino per i dirigenti viola. La posizione tutta ancora da chiarire con il Real Madrid per Odriozola è, per esempio, una delle priorità per cominciare a immaginare la difesa del domani, reparto nel quale sarà necessaria una riflessione alla luce del buon rendimento di Igor ma anche dell’allontanamento dai titolari di Martinez Quarta e del contratto in scadenza di Milenkovic.

In attacco invece Piatek sta già fornendo buone risposte a fronte di un riscatto che dovrà esser valutato però anche alla luce del primo vero bilancio su Cabral, mentre in mezzo se per Bonaventura il rinnovo al 2024 è già apparecchiato saranno le risposte del campo a determinare gli altri destini, in particolare per un Castrovilli a tutt’oggi alle prese con un’altalena di prestazioni non limpidissima. Dal numero 10 c’è chi si aspetta di più, e d’altronde di gare da leader se ne sono viste poche, ma è più in ottica estiva che pare giocarsi la partita del suo futuro.

Un domani da immaginare a tavolino, non solo per Castrovilli, senza tuttavia perdere di vista i prossimi ostacoli all’orizzonte. Cercando di tenere il passo in campionato ma gettando anche le basi per la prossima stagione.