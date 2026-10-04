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Domenica di stacco per la Fiorentina, da domani testa al Genoa: il programma
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Qualche ora di stacco prima della ripresa. La Fiorentina entra da domani nella settimana che porta al rientro degli impegni ufficiali e lo fa con grande entusiasmo, tornato a Firenze dopo le prime due gare di Serie A con Paolo Vanoli in panchina. E proprio l'allenatore, dopo l'allenamento congiunto di ieri mattina con la Primavera, ha concesso ai giocatori qualche ora di pausa prima di riprendere con le sedute che porteranno alla gara col Genoa. Domenica di relax e lunedì pure per De Gea e compagni, da martedì si torna a lavoro e a fare sul serio.
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