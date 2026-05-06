Disastro Fiorentina all'Olimpico. Chi si salva contro la Roma? Ecco il sondaggio!

Disastro Fiorentina all'Olimpico. Chi si salva contro la Roma? Ecco il sondaggio!FirenzeViola.it
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Oggi alle 21:00Notizie di FV
di Redazione FV

Disastro della Fiorentina che perde a Roma per 4-0. Sfuma così la prima vera occasione per conquistare la salvezza aritmetica da parte della squadra di Paolo Vanoli. FirenzeViola.it vi propone come sempre il proprio sondaggio sul giocatore viola in questo caso meno colpevole della sconfitta.

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