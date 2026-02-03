Di nuovo in campo, la Fiorentina si allena verso il Torino. Il programma di oggi

Di nuovo in campo, la Fiorentina si allena verso il Torino. Il programma di oggiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Dopo la fine del mercato e il lunedì di riposo, la Fiorentina torna a lavoro: la squadra di Paolo Vanoli si ritrova infatti oggi al Viola Park, per la prima seduta d'allenamento in vista del match di sabato sera, quando al Franchi arriverà il Torino per la 24esima giornata di campionato. Tutti gli aggiornamenti, come sempre, su Radio FirenzeViola e FirenzeViola.it.